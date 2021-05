ಕೋವಿಡ್–19: ವಿದೇಶಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬರಲು ಮೋದಿಯವರ ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರಣ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋವಿಡ್–19 ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.

‘ಮೋದಿಯವರು ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಅಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇಂದು ಆ ದೇಶಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳು, ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

PM @narendramodi engaged in #VaccineMaitri & supplied Vaccines to many countries across the Globe.

Today, these Nations are helping India in its battle against #COVID19 second wave by supplying oxygen concentrators, cylinders, ventilators, medicines and more.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/kmHLXNYgHF

