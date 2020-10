ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಇಂದು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 100ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೋದಿ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.15ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾಗವಾಗಿರಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

At 11:15 AM tomorrow, 19th October, I would be addressing the Centenary Convocation of the University of Mysore via video conferencing. Looking forward to being a part of this special occasion, at a premier centre of learning and innovation. @uom_icd

— Narendra Modi (@narendramodi) October 18, 2020