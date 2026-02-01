ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ಪ್ರವಾಸ: ಏಳು ‘ಆರ್‌’ಗಳ ಭುಜ್‌ನ ಸ್ಮೃತಿ ಭವನ

ಪಿ.ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:47 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭೂಕಂಪದ ವಿವರ ನೀಡುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
ಭೂಕಂಪದ ವಿವರ ನೀಡುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು
Tourtravelogueprajavani special

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT