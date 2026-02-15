ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeleisuretravel
ADVERTISEMENT

ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳ ರಾಂಪುರ...

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:43 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬ್ರಹ್ಮರಿಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಟ ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಶಾಸಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು

ಬ್ರಹ್ಮರಿಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಟ ಅಶೋಕ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಶಾಸಕವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು

ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ

ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ

ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಜಟ್ಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿಯ ಸಮಾಧಿ
ಜಟ್ಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿಯ ಸಮಾಧಿ
ರಾಂಪುರ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ

ರಾಂಪುರ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅಶೋಕ ಶಾಸನ

ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅಶೋಕ ಶಾಸನ

ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ
ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ


ಚಿತ್ರಗಳು: ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಿ

ChitradurgaTourismTourist Places

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT