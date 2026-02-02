Fact Check: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್‌ ಪರಸ್ಪರ ಕೈತೋರಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿಲ್ಲ

<p>ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಕೈತೋರಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾರಿಸ್ ಅಲಿ ಎಂಬವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. </p>.<p>ಫೋಟೊವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಹಲವರು ಇದೇ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಐ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಬಂತು.</p><p>ಇಬ್ಬರೂ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣ.</p><p>ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊವನ್ನು ಎಐ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೆ ಟೂಲ್ ‘ಹೈವ್ ಮಾಡರೇಷನ್’ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಐ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>