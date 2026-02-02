ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsfact check
ADVERTISEMENT

Fact Check: ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್‌ ಪರಸ್ಪರ ಕೈತೋರಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:50 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiRahul GandhiFact checkFake news

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT