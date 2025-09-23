ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಬಳಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ಅಫ್ಗಾನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಲಕ!

ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:02 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:02 IST
