ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ದಟ್ಟ ಮಂಜುವಿನಿಂದ 48 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ದಟ್ಟ ಮಂಜುವಿನಿಂದ 48 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ದಟ್ಟ ಮಂಜುವಿನಿಂದ 48 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನೌಕಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನ.27ರಿಂದ ಡಿ.3ರವರೆಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೌಕಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನ.27ರಿಂದ ಡಿ.3ರವರೆಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್
ನೌಕಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನ.27ರಿಂದ ಡಿ.3ರವರೆಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಯಂತ್ರದ ಬಿಡಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಣೆ; 1.2 KG ಚಿನ್ನ ವಶ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಯಂತ್ರದ ಬಿಡಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಣೆ; 1.2 KG ಚಿನ್ನ ವಶ
ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಯಂತ್ರದ ಬಿಡಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಣೆ; 1.2 KG ಚಿನ್ನ ವಶ
Flightflight cancelledTechnical ProblemssoftwareFlights Delayed

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT