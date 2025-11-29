<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> A320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಡಿಗೊ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಸುಮಾರು 200-250 ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ದಟ್ಟ ಮಂಜುವಿನಿಂದ 48 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬ.<p>ತೀವ್ರ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು A320 ವರ್ಗ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಏರ್ಬಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ದೇಹ ಹೊಂದಿರುವ A320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮರುಜೋಡಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.ನೌಕಾಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನ.27ರಿಂದ ಡಿ.3ರವರೆಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದ್.<p>ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಮಾರು 560 A320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200-250 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮರುಜೋಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಯಂತ್ರದ ಬಿಡಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಾಗಣೆ; 1.2 KG ಚಿನ್ನ ವಶ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>