ಬಿಹಾರ ಕೇಡರ್ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸ್

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಬಿಹಾರ ಕೇಡರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವ ಕೆ.ಆರ್. ರಘುರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜು ಅವರ ಕಸ್ಟಡಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಘಟನೆ ನಡೆಯುವಾಗ ರಘುರಾಮ ಅವರು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಘಟನೆ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಘುರಾಮ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಗನ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಸಿಐಡಿ) ಡಿಐಜಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಅವರು, ಆ ವೇಳೆ ಬಿಹಾರ ಕೇಡರ್ನಿಂದ ಡೆಪ್ಯುಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಣೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಗನ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಿಐಡಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಿ.ವಿ. ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತಚರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪಿಎಸ್ಆರ್ ಆಂಜನೇಯಲು ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>