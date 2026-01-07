ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

2022ರ ಅಂಕಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:ದುಷ್ಯಂತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಾಕೀತು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 14:31 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 14:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
murder

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT