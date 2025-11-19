ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದೀಕಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಎನ್ಐಎ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:46 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದೀಕಿ ಹತ್ಯೆ: ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಶೂಟರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದೀಕಿ ಹತ್ಯೆ: ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಶೂಟರ್
ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದೀಕಿ ಹತ್ಯೆ: ಅನ್ಮೋಲ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಶೂಟರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಿದ್ದೀಕಿ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ: ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿದ್ದೀಕಿ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ: ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಸಿದ್ದೀಕಿ ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರ ಅನ್ಮೋಲ್‌ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ: ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
CrimeGangster

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT