ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ: ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ‘ಕಿಂಟೂರು’

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:44 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:44 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
uttara pradeshAyatollah Ali KhameneiIran–Israel war
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT