ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿಷೇಧಿತ ತಂಬಾಕು ವಶ

<p><strong>ಪಾಲ್ಘರ್:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿಷೇಧಿತ ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಬಂಧಿತರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಜಾಬ್ ಜಮೀರುಲ್ ಹಕ್ (22) ಹಾಗೂ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಶಂಶಾದ್ ಅಲಿ (20) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಮೂಲದ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆನರಾಮ್ ಚಭುಜಿ ಗುಜಾರ್ (48) ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಸಮಂದ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲಸಾರಿಯ ಧಾಬಾ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಟೆಂಪೋದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಗುಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>