ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Bihar Elections: ಬಿಹಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇ 66.91ರಷ್ಟು ಮತದಾನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Exit Poll: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಎಂದ ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು
Bihar Exit Poll: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ ಎಂದ ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bihar Exit Poll: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಅಧಿಕಾರ; 'ಇಂಡಿಯಾ' ಕೂಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ದೂರ
Bihar Exit Poll: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಅಧಿಕಾರ; 'ಇಂಡಿಯಾ' ಕೂಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ದೂರ
RJDElectionsBiharNDAIndia AllianceBihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT