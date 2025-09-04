ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಐವರು ಶಾಸಕರ ಅಮಾನತು

ಬಂಗಾಳಿ ವಲಸಿಗರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡನೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬಂಗಾಳಿ ವಲಸಿಗರ ವಿರುದ್ಧದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡನೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ 
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
BJPWest Bengal

