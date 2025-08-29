ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಳವಳ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:14 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು; ಎರಡೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ–ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಯಾಣ: ವೈಷ್ಣವ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು; ಎರಡೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ–ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಯಾಣ: ವೈಷ್ಣವ್
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು; ಎರಡೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ–ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಯಾಣ: ವೈಷ್ಣವ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗುಜರಾತ್ | ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿದ ಯಂತ್ರ: ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುಜರಾತ್ | ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿದ ಯಂತ್ರ: ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು
ಗುಜರಾತ್ | ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿದ ಯಂತ್ರ: ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸಬರಮತಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಹಮದಾಬಾದ್: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸಬರಮತಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸಬರಮತಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಬದಿಗೆ ಕೂರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಬದಿಗೆ ಕೂರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!
ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಬದಿಗೆ ಕೂರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!
BlastBullet train

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT