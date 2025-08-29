ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಳವಳ

<p><strong>ಪಾಲ್ಗರ್:</strong> ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಾಲ್ಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಯಮಿತ (ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಎಲ್) ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು; ಎರಡೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ–ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಯಾಣ: ವೈಷ್ಣವ್.<p>ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಂಡ ರಚನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 290 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಚನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಗುಜರಾತ್ | ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾರಿದ ಯಂತ್ರ: ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು.<p>ಈ ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.ಅಹಮದಾಬಾದ್: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸಬರಮತಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ.<p>508 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂಬೈ-ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p> .ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಬದಿಗೆ ಕೂರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>