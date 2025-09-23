ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಂಚನೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನುಮತಿ

ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ದೂರು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:33 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CBIsuprem court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT