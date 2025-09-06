ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

<p>ನವದೆಹಲಿ (): ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಬಂಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2016 ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕರಡು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಪಿಒಯುಆರ್’ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಾತ್ರೆ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಪನ್ನ, ಪಿಠೋಪಕರಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ 20 ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>