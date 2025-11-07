ಚೀನಾ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ‘ಫುಜಿಯಾನ್‌’ ಸೇನೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಚೀನಾವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆ ‘ಫುಜಿಯಾನ್’ ಅನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸೇನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಹೈನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಾನ್ಯಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಷಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಫುಜಿಯಾನ್’ ನೌಕೆಯು ‘ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿಕ ಇಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ದೇಶ ಚೀನಾ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ‘ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆರ್. ಫೋರ್ಡ್’ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಚೀನಾದ ಮೂರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ನಾಲ್ಕನೇ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅದು ದಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>