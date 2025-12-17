ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೆರಾಲ್ಡ್‌: ಬಿಜೆಪಿ –ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌– ಭಾಟಿಯಾ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ; ಖರ್ಗೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:37 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:37 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸದನದ ಒಳಗೂ– ಹೊರಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ
– ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
national herald case

