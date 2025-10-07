ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದೇಶಿಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಕ್‌?: ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ * ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:08 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆ
ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
votersElection Commission of IndiaJairam RameshBihar Assembly Elections

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT