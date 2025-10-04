ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ 100 ವರ್ಷ: ಡಾರ್ಜಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಶತಾಬ್ದಿ ಮಾರ್ಚ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:11 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mahatma GandhiHimalayaDarjeelingjanshatabdi train

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT