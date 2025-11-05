ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಸು ಸುಧಾರಣೆ: 'ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ'ಯಿಂದ 'ಕಳಪೆ' ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DelhipollutationAir QualityDelhi Air pollution

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT