ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Delhi Airport | ದಟ್ಟ ಮಂಜು: 128 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:41 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Delhi Airport | ದಟ್ಟ ಮಂಜು: 129 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Delhi Airport | ದಟ್ಟ ಮಂಜು: 129 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
Delhi Airport | ದಟ್ಟ ಮಂಜು: 129 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು
flight cancelledIndigoDelhi Airport

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT