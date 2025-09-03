ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದೆಹಲಿ | ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ ಸುನ್ವಾಯಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ CM ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:28 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾದ ದೆಹಲಿ ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಖುರಾನಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Rekha Gupta: ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾಗೆ 2 ಹಂತದ ಭದ್ರತೆ

CMdehliRekha Gupta

