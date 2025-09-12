<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. </p><p>ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಪೀಠದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.39ಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. </p><p>ಕೆಲ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು 11.35ಕ್ಕೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೂ ಕಲಾಪ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲೆದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಾಂಬ್ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>