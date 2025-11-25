<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದುಬೈ ಏರ್ಶೋ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (ಎಲ್ಸಿಎ) 'ತೇಜಸ್' ಪತನಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ದುಬೈ ಏರ್ಶೋ ಆಯೋಜಕರು ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಏರ್ ಶೋ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ನಮಾಂಶ್ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ದುಬೈ ಏರ್ಶೋ ಆಯೋಜಕರು, ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿದ ಬಳಿಕ ನಮಾಂಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಾಯುಯಾನದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲ್, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ನಮಾಂಶ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.ದುಬೈ ಏರ್ಶೋ: ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಪತನ: ಪೈಲಟ್ ಸಾವು.ಹಿಮಾಚಲದಿಂದ ದುಬೈ ದುರಂತದವರೆಗೆ: ತೇಜಸ್ ಪತನದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಪೈಲಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ? .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>