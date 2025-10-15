ವಂಚನೆ: ₹175 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಇ.ಡಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡದಿದ್ದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹175 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮಂಗಳವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರಾಜ್ವಿಲಾಸ್ (ಆರ್ಆರ್ವಿ) ಎಂಬ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 354 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು, 17 ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ 2 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂಗಡ ಹಣ ನೀಡಿ, 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ₹1267.79 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ್ ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತಿತರರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಉದಯಪುರದ ‘ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹83.51 ಕೊಟಿಯ ಆಸ್ತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 2019ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಇ.ಡಿ ಸುಮಾರು ₹535 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>