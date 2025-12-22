BJP ದೇಣಿಗೆ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯು 2024–25ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೊಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2023–24ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಅಧಿಕಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>2023–24ರಲ್ಲಿ ₹ 3,967 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, 2024–25ರಲ್ಲಿ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ₹ 6,088 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತವು ₹ 1,129.66 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 522.13 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 12 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>ಬಿಜೆಪಿಯು ತಾನು ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 2024–25ರಲ್ಲಿ ₹ 1,111.94 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ₹ 896.22 ರಷ್ಟನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದೆ.</p>.ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ದೇಣಿಗೆ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಂಹಪಾಲು; ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು?.<p>ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹ 646.39 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 184.08 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ₹ 227.59 ಕೋಟಿಯಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ₹ 137.58 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೇಣಿಗೆ ₹ 184.11 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 140.05 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹ 299.92 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಟಿಡಿಪಿಗೆ ದೊರೆತ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹ 274.65 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 83.03ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ₹ 245.5 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಬಿಜೆಡಿಯ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹ 60 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ₹ 94.63 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ₹ 2.98 ಕೋಟಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ₹ 1.69 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಜೆಡಿಯು ಪಕ್ಷದ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ ₹ 4.35 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 18.69 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 48.22 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ದೇಣಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ₹ 93.47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>