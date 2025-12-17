ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಎಲ್ಗಾರ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ದೆಹಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ನವಲಖಾ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಅನುಮತಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:42 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bombay High Court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT