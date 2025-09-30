ಜಾರ್ಖಂಡ್‌: ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಮೇದಿನಿನಗರ</strong>: ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪಲಾಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ₹27 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಛಪ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಚುಕುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಜಯಮತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯನ್ನು ಸೆ.12ರಂದು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿರ್ಜಾಪುರ ನಿವಾಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ₹40 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಆನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಆನೆಯು ಬಿಹಾರದ ಛಪ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಾಢಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇದಿನಿನಗರದ ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ಮಣಿಭೂಷಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>