ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಮದುವೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ–</p><p>ಇದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾದವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ವಿಭಜಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>'ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವ, ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>11 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ಜೋಡಿಯು ತಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಜೋಡಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.</p>