<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕ್ಕುಳಿಗೆ ಒಂದೂ ಬಿಡ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಿಫಲವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವಾದ ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ತಂಡ ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ ಆರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿದಾಗಿ ದೇಶೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಯೋಮಯಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಎಸ್ಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಬಾಗನ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನ ವೇತನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಾ ತಿಂಗಳೇ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದೆಡೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಬಿಡ್ ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ:</strong></p>.<p>ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿರುವ ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ದೇವವೃತ (ನಿತು) ಸರ್ಕಾರ್ ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮನವಿ:</strong></p>.<p>ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಈಗಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿ. ಅವರಿಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ, 150 ಕೋಟಿ ನೀಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>