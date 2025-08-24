ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಲಖನೌ | ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ: ಮಗನ ಮುಂದೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವಂತ ದಹನ!

ಕಸ್ಟಡಿ ವೇಳೆ ತಪ‍್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನ; ಆರೋಪಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಗುಂಡೇಟು
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:48 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:48 IST
‘ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಬೈಕ್‌ ಉಡುಗೊರೆ’
‘ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕವೂ ₹36 ಲಕ್ಷ ನಗದು ತರುವಂತೆ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಮೃತ ನಿಕ್ಕಿಯ ತಂದೆ ಭಿಕಾರಿ ಸಿಂಗ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
