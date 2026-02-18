ಗುಜರಾತ್‌: ₹4.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ₹4.08 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಶೇ 10.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸನ್ನದ್ಧ’ ಎಂಬ ಉದ್ಘೋಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ‘ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿ’ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದ ಘೋಷಣೆ, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಮೋ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷ. </p><p>ಗುಜರಾತ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವ ಕಾನುಭಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ₹37,803 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆನಂತರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸದ ಸಮತೋಲಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಇದು’ ಎಂದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ₹1331 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ₹500 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು 2036ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ₹90 ಕೋಟಿ, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರ ( ಪ್ಯಾರಾ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕರಯಿನಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ₹100 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>