ಹರಿಯಾಣ: ಸಹಪಾಠಿಗೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ 11ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

<p><strong>ಗುರುಗ್ರಾಮ</strong>: ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ 11ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗೇ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿರುವ ಘಟನೆ ಸೆಕ್ಟರ್ 48ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗುಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು, ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾದರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಂದೂಕು, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಸ್, 70 ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇದ್ದರು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>