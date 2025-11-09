<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಖಾಲಿದ್ ಜಮೀಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರ ಜೇ ಗುಪ್ತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಶಿಬಿರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಎಫ್ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಎಐಎಫ್ಎಫ್, ವಿದೇಶಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಬ್ನೀತ್ ಭಾರತಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ‘ಹಸ್ತಾಂತರ’ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>‘ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಂತರ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಯಾನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 20 ಮತ್ತು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಎಸ್ಎಲ್ ತಂಡವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇಝುಮಿ ಅರಾಟ ಅವರು ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2013 ಮತ್ತು 2014ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>