<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಎಚ್1–ಬಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 'ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಯುತ' ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕರರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೊಲಿನ್ ಲಿವಿಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಕುರಿತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕರರೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಶಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>