ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
PHOTOS | ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ 'ಹಿಮ' ಪುಳಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 10:05 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 10:05 IST
ರಸ್ತೆ, ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ಪಿಟಿಐ

ಮನೆಯಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಳಿಯ ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ

ಚಿತ್ರ: ಪಿಟಿಐ

ಕುಲು, ಚಂಬಾ, ಸ್ಪಿತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದ ನಂತರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌

ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಮಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌

ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌

