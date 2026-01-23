PHOTOS | ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ‘ಹಿಮ’ ಪುಳಕ

ರಸ್ತೆ, ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಪಿಟಿಐ
ಮನೆಯಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಳಿಯ ಗುಡ್ಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ
ಚಿತ್ರ: ಪಿಟಿಐ
VIDEO | Himachal Pradesh: Popular tourist destination Manali receives heavy snowfall, turning the region into a white wonderland.— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2026
The local met centre in Shimla has forecast heavy snowfall and rainfall. The Shimla administration has issued an advisory, asking people to not drive… pic.twitter.com/9ygakaxhqj
ಕುಲು, ಚಂಬಾ, ಸ್ಪಿತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದ ನಂತರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್
#WATCH | Himachal Pradesh | Snowfall in Manali brings cheer to tourists pic.twitter.com/BWLZkoIAK0— ANI (@ANI) January 23, 2026
ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಮಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್
ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಮ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್
#Shimla under snow cover . Happy snowfall . Enjoy with all cautions . Snow is beautiful but dangerous too . pic.twitter.com/DK5sA2OvTV— Nandini mital (@nandinimital) January 23, 2026
A heavenly sight ❄️✨— W 🅰zⓂ🅰L L🅾ne (@LoneWazmal) January 23, 2026
Fresh snowfall blankets Shri Mata Vaishno Devi shrine, turning the sacred hills into a winter wonderland.#VaishnoDevi #SnowfallInKatra #DivineViews pic.twitter.com/n12g6Kw1Gv