ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ; ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಪಾಲ್ಗರ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ):</strong> ಇಲ್ಲಿನ ವಿರಾರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ಕುಸಿದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆರು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಂಗಳವಾರ ತಡ ರಾತ್ರಿ 12.05ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 'ರಮಾಬಾಯಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್' ಹಿಂಭಾಗ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆಗಮಿಸಿದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ 18 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮೂರು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿತು. ಐವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2012ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಕುಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಮನೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನ ಹೊರವಲಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿರಾರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಕ್ತಾರರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಣಿ ಜಾಕರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>