ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪುನರಾರಂಭ

<p>India to resume postal services to US from October 15</p><p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮಂಗಳವಾರ(ಅ.14) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ(ಸಿಬಿಪಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವು ಹೊಸ ಸುಂಕ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಆಮದು ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ(ಸಿಬಿಪಿ) ವಿಭಾಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಸುಂಕ ರಚನೆಯು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು MSMEಗಳು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>