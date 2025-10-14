ಅಥ್ಲಿಟಿಕ್ಸ್‌: ನಾಗಿನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗಿನಿ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ 1000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ 52.26 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ನಾಗಿನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹರಿಯಾಣದ ಹೀನಾ (2:50.69ಸೆ) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೇರಳ ತಂಡಗಳು ಲೇನ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಪದಕ ಒಲಿಯಿತು. </p>.<p>ವೈಷ್ಣವಿ ರಾವಲ್, ಇಶಾ ರೆಂಜಿತ್, ಗೀತಾ ಚೌಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಮೌಲಾಲಿ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡವು 3 ನಿಮಿಷ 59.93 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ದೆಹಲಿ ತಂಡ (3:55.39ಸೆ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡ (3:43.87ಸೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಐದು ದಿನಗಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 800 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>