ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ನೇಮಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸೇನಾಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಷ್ಯಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. </p>.<p>ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ರಷ್ಯಾದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಭಾರತೀಯರ ನೇಮಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, 'ರಷ್ಯಾ ಸೇನಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಸೇನೆ ಸೇರುವ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ MEA ಎಚ್ಚರಿಕೆ.