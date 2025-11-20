<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಸ್ಪೋಟಕಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ₹825 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (DSCA) ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ವಿದೇಶಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<h3>ಏನಿದೆ ಈ ಮಾರಾಟ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ?</h3><p>ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹408 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 148 ಜಾವ್ಲಿನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, 25 ಜಾವ್ಲಿನ್ ಹಗುರ ಕಮಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು (ಜಾವ್ಲಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಕಮಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಯೂನಿಟ್ (CLU)) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಸಿಎ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<h3>ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು</h3><p>ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಸಿಎಲ್ಯು ಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲವುಳ್ಳ ತರಬೇತಿ ಉಪಕರಣ; ಕ್ಷಿಪಣಿಯಂತೆಯೇ ಅನುಕರಿಸುವ ಸಾಧನ; ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್; ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಖರಣ; ಜಾವ್ಲಿನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಲೈಫ್ಸೈಕಲ್ ನೆರವು; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ; ಪೂರಕ ಸಾಧನಗಳು; ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ನೆರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹416 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 216 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<h3>ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸನ್ನದ್ಧ</h3><p>ಈ ಸಾಧನಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಥದ್ದೇ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>‘ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯದ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ತಮ್ಮ ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>