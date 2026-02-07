ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಮೆರಿಕ–ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ: ದೇಶದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯ

ಭಾರತದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭ್ಯ | ಕೃಷಿ, ಡೇರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ | ಜೆನರಿಕ್‌ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:15 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:15 IST
