ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ: ಇಂದೋರ್, ಅಮರಾವತಿ, ದೇವಾಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:57 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AmaravathiIndoreAir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT