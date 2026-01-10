ಜ.12ರಂದು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ: ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇಸ್ರೊ’ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜೆ

<p><strong>ತಿರುಪತಿ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಇಸ್ರೊ) ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು (ಇಒಎಸ್–ಎನ್1) ಜನವರಿ 12ರಂದು ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪಗ್ರಹ ನೌಕೆಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇಸ್ರೊ ತಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ‘ಇಒಎಸ್–ಎನ್1’ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ 25 ಗಂಟೆಗಳ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿಯ 64ನೇ ಉಡ್ಡಯನವಾಗಿದೆ. ‘ಅನ್ವೇಷಾ’ ಹೆಸರಿನ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸನ್– ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ (ಎಸ್ಎಸ್ಒ) ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೊ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡ್ಡಯನಗೊಂಡ 17 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವು ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದು, ಈ ವರ್ಷ ಇಸ್ರೊದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡ್ಡಯನ ಆಗಿದೆ. ‘ಇಒಎಸ್–ಎನ್1’ ಉಡ್ಡಯನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಿಂದ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಾದ ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 442ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>