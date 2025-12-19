ಹರಿದಾಡಿದ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ವಿಡಿಯೊ: ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು

ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुँह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही… pic.twitter.com/FSPyQgeBWB— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 18, 2025
मेरे एक विडियो के साथ छेडछाड कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगें।— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) December 18, 2025
ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है ना ही बेवक़ूफ़ बना सकता है।
“आसमान पर थूकने वालों तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका…
