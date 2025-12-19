ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹರಿದಾಡಿದ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ವಿಡಿಯೊ: ಮತಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದ ವಿಪಕ್ಷಗಳು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:07 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮತಗಳ್ಳತನ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತಗಳ್ಳತನ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್
ಮತಗಳ್ಳತನ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮತಗಳ್ಳತನ| ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ರಾಜನಾಥ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತಗಳ್ಳತನ| ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ರಾಜನಾಥ
ಮತಗಳ್ಳತನ| ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ: ರಾಜನಾಥ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ; ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರೇ ದೋಷಿಗಳು ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ; ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರೇ ದೋಷಿಗಳು ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ; ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರೇ ದೋಷಿಗಳು ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹರಿಯಾಣದಂತೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹರಿಯಾಣದಂತೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ
ಹರಿಯಾಣದಂತೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಮತಗಳ್ಳತನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ
BJPNarendra ModiRJDBiharJitan Ram Manjhi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT