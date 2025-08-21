ಕೇರಳ | ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಫೋಟ : ಬಾಲಕ, ವೃದ್ಧೆಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ :</strong> ಕೇರಳದ ವಡಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಕಾಡುಹಂದಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನಾರಾಯಣನ್ ಎಂಬ 10 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.45 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಡಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠೋಮ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.ದೆಹಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ: 4 ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ; ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್.<p>ನಾರಾಯಣನ್ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭೀಕರ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ 84 ವರ್ಷದ ಲೀಲಾ ಎಂಬ ವೃದ್ದೆಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.</p>.ದೆಹಲಿಯ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇ–ಮೇಲ್; ಆಂತಕಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.<p>ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3(ಎ) (ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಕೆ) ಸೆಕ್ಷನ್ 4(ಎ) ( ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಸಿ ಜೀವ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ) ಹಾಗೂ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>