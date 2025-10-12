ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ

ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ನೀರು; ವಿವಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ 4ನೇ ಬಾರಿ ಕೋಡಿ ಬೀಳಲು ದಿನಗಣನೆ
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಆರನಕಣಿವೆ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರು ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸದುರ್ಗ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಇಇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ
Chitradurga

