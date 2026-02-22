ಕೇರಳ: ಗೋಮಾಂಸ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ವಿರೋಧ

<p><strong>ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್:</strong> ‘ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸಿಪಿಎಂನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ನಡೆಸಿದ ‘ಗೋಮಾಂಸ ಉತ್ಸವ’ವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಭಾನುವಾರ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ‘ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಗೋಮಾಂಸ ಉತ್ಸವವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು, ವಂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಓಲೈಸಲು ಸಿಪಿಎಂ ಮಾಡಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಗಿಮಿಕ್’ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಎಂ.ಎ ಸಲಾಂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ, ಗೋಮಾಂಸಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಬೃಹತ್ ಗೋಮಾಂಸ ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಸಲಾಂ ಅವರು, ‘ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನದವರನ್ನು ಯಾರೂ ತಿನ್ನಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>